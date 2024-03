Facebook down in Italia | disservizi per migliaia di utenti

Facebook and Instagram are down. What we know.: People reported Instagram, Facebook, and Messenger outages starting around 10am EST to down Detector. down Detector is owned by ZiffDavis, Mashable's parent company.mashable

Instagram e Facebook in down in tutta Italia: Como e tutta Italia senza i social: oggi 5 marzo Instagram e Facebook sono entrati in down e tutti gli utenti hanno problemi dalle 16.28 circa. Da qualche minuto tutte le sessioni di navigazione sui ...quicomo

Facebook, Instagram, and Threads are all down: Facebook, Instagram, and Threads are all experiencing issues. The three Meta-owned platforms aren’t working for many users, with the widespread outage seeming to start around 10AM ET. Facebook is ...theverge