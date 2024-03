F1 | caso Horner | colloqui tra Team principal e manager Verstappen ‘sono andati bene’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 5 marzo 2024) Londra, 5 mar. (Adnkronos) – Ildi Formula 1 della Red Bull tornerà sotto i riflettori mercoledì quando la sua superstar Maxaffronterà i media per il Gran Premio dell’Arabia Saudita di questo fine settimana. Il tre volte campione del mondo, il cui padre, Jos, ha affermato che la Red Bull “esploderà” se il caposquadra Christiannon verrà rimosso dal suo incarico, risponderà alle domande mercoledì a Jeddah., 26 anni, non apparirà nella conferenza stampa ufficiale della Fia per l’anteprima del secondo Gp della stagione di Formula 1, ma dovrà affrontare delle domande – come da suoi normali compiti con i media – nella suite dell’ospitalità della Red Bull., che si ritiene sia attualmente a Dubai con la moglie Geri, tornerà al muretto dei box della Red Bull per le ...