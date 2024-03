Europei di Scherma Paralimpica | Edoardo Giordan è bronzo nella sciabola

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 5 marzo 2024) Parigi, 5 marzo 2024 – Spettacolo azzurrogiornata d’esordio dei CampionatidiParigi 2024: Rossana Pasquino è medaglia d’orospada femminile categoria B, mettendo in bacheca il suo primo titolo continentale dopo una gara bellissima, e l’Italia festeggia anche due bronzi firmati dae Matteo Dei Rossimaschile A. Un tris di medaglie per iniziare nel migliore dei modi la kermessecittà che tra sei mesi ospiterà i Giochi Paralimpici. Rossana Pasquino è campionessa d’Europa tra le spadiste B. “Adottata” dal pubblico di casa, trascinata dal tifo di tantissimi bimbi francesi che, dagli spalti, scandivano in coro il suo nome, “Rossanà-Rossanà”, ...