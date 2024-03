Europee | Signorile | “Possibili candidati Fce in ogni collegio | ma non liste”

(Di martedì 5 marzo 2024) "Accordo al centro tra Tempi Nuovi di Fioroni e Insieme di Stefano Zamagni fa parte di un percorso comune cominciato su impulso di Letizia Moratti" "Noi non partecipiamo alle divisioni, ma al processo. Ragioniamo sui progetti, non sui soggetti. Non aderiamo a +Europa, perché la sensibilità cattolica non è in sintonia con Emma Bonino, ma

Europee: Signorile (Fce), 'possibili candidati in ogni collegio, ma non liste': Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Noi non partecipiamo alle divisioni, ma al processo. Ragioniamo sui progetti, non sui soggetti. Non aderiamo a +Europa, perché la sensibilità cattolica non è in sintonia co ...lagazzettadelmezzogiorno

Terrorismo: Verducci (Pd), ‘Di Cesare inquietante e grave’: Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Inquietanti parole espresse da Di Cesare su Barbara Balzerani. Rispetto per morte di una persona, ma è gravissimo trasmettere a opinione pubblica una visione distorta, ambi ...ilsannioquotidiano

Europee, Fce aderisce a Stati Uniti d'Europa: Lo annuncia Signorile, esponente storico del Psi, sollecitando la necessità che in vista delle Europee i movimenti civici si organizzino 'attraverso un soggetto federato' ...adnkronos