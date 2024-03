In Veneto i sommovimenti interni alla Lega, iniziati qualche anno fa, ma aumentati negli ultimi tempi, stanno per produrre l’espulsione di Gianantonio Da Re. ... (ilfattoquotidiano)

In Veneto i sommovimenti interni alla Lega, iniziati qualche anno fa, ma aumentati negli ultimi tempi, stanno per produrre l’espulsione di Gianantonio Da Re. ... (ilfattoquotidiano)

Europee: Salvini, 'lasciamo a casa quelli degli arrosticini finti': Dobbiamo vincere le elezioni regionali e vincere le elezioni Europee il 9 giugno per lasciare a casa quelli ... Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a Pescara.affaritaliani

Elezioni Europee, social bocciano candidatura Vannacci: no per 60%: I social bocciano la possibile candidatura del generale Roberto Vannacci alle prossime Europee. E' quanto emerge dall'analisi realizzata da Vis-Factor in esclusiva per Adnkronos su post e commenti su ...adnkronos

Europee, la Lega ligure punta su Bruzzone. Ipotesi Rosso in lista: Genova - Sorprese in arrivo dalla Liguria per le candidature della Lega alle prossime elezioni Europee. Ultime ore di confronto nel Carroccio, dopo che ieri il segretario Matteo Salvini ha passato più ...ilsecoloxix