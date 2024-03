Europa League | Milan-Slavia Praga | l’arbitro del match sarà Halil Meler

Roma, 04 marzo 2024 –La Lazio vola in Germania per scrivere la storia . Domani sera, all’Allianz Arena, i Biancocelesti saranno ospiti del Bayern Monaco nella ... (sbircialanotizia)

Le due gare sono in programma giovedì NYON (SVIZZERA) - Fischietto francese giovedì all'Olimpico per Roma-Brighton , andata degli ottavi di Europa League (ore ... (ilgiornaleditalia)

Arbitro Milan Slavia Praga: designato il fischietto del match di San Siro: Giovedì sera il Milan ospiterà lo Slavia Praga nella sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. La UEFA ha reso noto gli arbitri per la sfida di San Siro. Ad arbitrare ...milannews24

Roma-Brighton, l'Uefa ha scelto l'arbitro per gli ottavi di Europa League: A dirigere l'atteso confronto tra la Roma e il Brighton, valido per la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League, sarà il francese Francois Letexier. A completare la squadra arbitrale ...corrieredellosport

Coppe Europee: l’Allianz Arena risplende per il match di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio, con il segno 1 quotato a 1.28: L’andata degli ottavi di Europa League vede protagonista lo Sporting Lisbona in un testa a testa con l’Atalanta. I portoghesi sono in un periodo estremamente favorevole, dal momento che non hanno ...pressgiochi