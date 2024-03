Europa League in tv | guida completa agli ottavi Dove vedere Atalanta | Milan e Roma

(Di martedì 5 marzo 2024)o, 5 marzo 2024 - Tutto è pronto per l'andata deglidi finale di, competizione con ben tre squadre italiane impegnate. La prima a scendere in campo sarà l', ospite dello Sporting Lisbona, con la gara che si giocherà eccezionalmente di mercoledì vista la presenza dell'altra compagine di Lisbona, il Benfica, che giovedì ore 21 ospiterà il Rangers. Poi tutti in campo il 7 marzo, con lache alle 18:45 ospita il Brighton di De Zerbi, in flessione nelle ultime giornate e senza la stellina Mitoma (che ne avrà per quasi tutta la stagione), mentre ilriceve lo Slavia Praga in serata alle 21. Oltre alle belle sfide delle italiane, occhi puntati anche sul Liverpool di Klopp che sarà impegnato a Praga contro lo Sparta, i Reds sono una ...

