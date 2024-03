Esteri e difesa | il doppiopesismo di Elly Schlein spiegato da Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 5 marzo 2024) Il Pd non perde occasione di rimarcare l’ambiguità di Matteo Salvini rispetto al conflitto ucraino e più in generale di denunciare le sue aderenze putiniane. Per quanto la Lega non si sia mai discostata dagli altri partiti della maggioranza di governo al momento dei voti in Parlamento, la critica è legittima: in politica estera non sono ammessi distinguo, soprattutto in un contesto semi bellico quale quello in cui ci troviamo. Ne va della credibilità dell’Italia e della nostra sicurezza nazionale. Le buone ragioni del Partito democratico svaniscono, però, quando i distinguo riguardano gli alleati del cosiddetto “campo largo”. Improvvisamente, la coerenza non conta. Non contano i principi, né contano i voti parlamentari. Emblematica, per, l’intervista rilasciata oggi daal Corriere della Sera. ...