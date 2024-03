ESCLUSIVA – Roberto Di Donna racconta l’oro di Atlanta 1996 | “Aveva ragione Pavarotti | ho realizzato quanto fatto al rientro”

(Di martedì 5 marzo 2024) “La gara finisce quando si taglia il traguardo, ne è un metro prima, ne è un metro dopo“. Parole semplici che racchiudono però l’imprevedibilità dello sport, pronunciate daDi, protagonista di uno dei momenti olimpici più incredibili della storia dello sport italiano e non solo. Nella finale di pistola 10 metri ad aria compressa che aprì i Giochi di, l’azzurro conquistò infatti la medaglia d’oro spuntandola in un duello dal finale inaspettato con il cinese Wang. Di, intervistato da Giuseppe Pastore e Alessandro Nizegorodcew (quest’ultimo coadiuvato al montaggio da Diego Sorano), ci hato le emozioni di quel giorno nella prima puntata del podcast “Oro”, una produzione Nexting e Sportface che ripercorre le grandi vittorie azzurre a cinque cerchi a ...

