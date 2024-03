Errani-Rodionova oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) Sarase la vedrà contro Arynanel turno decisivo delle qualificazioni del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Entrambe sono reduci da una buona vittoria in due set al primo turno. La romagnola ha estromesso la serba Aleksandra Krunic mentre la trentaquattrenne australiana ha sbarrato la strada all’ungherese Dalma Galfi. Le due giocatrici sono separate da pochissime posizioni in classifica e, pertanto, secondo le quote dei bookmakers sarà un match all’insegna dell’equilibrio, conleggermente favorita rispetto alla sua avversaria. In palio per la vincitrice c’è il biglietto per il tabellone principale. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Krunic scenderanno in ...