Erdogan | la pace tra Kiev e Mosca fu sabotata

Guerra in Ucraina, Erdogan: “Sabotati i nostri sforzi per la pace.” Terminati i funerali di Navalny, la folla: “La Russia sarà libera”: Guerra in Ucraina, "cruciali gli aiuti a Kiev" secondo il capo del Pentagono Lloyd Austin. Gli aggiornamenti sul conflitto del 1 marzo 2024 ...tag24

Iraq-Turchia: i ministri degli Esteri discutono della visita di Erdogan a Baghdad (2): Oggi ha preso il via la terza edizione del Forum sulla diplomazia di Antalya, dedicato quest'anno al tema "Far avanzare la diplomazia ...agenzianova

Guerra Ucraina Russia, Von der Leyen: "Usare beni russi congelati per armi a Kiev": Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Von der Leyen: 'Usare beni russi congelati per armi a Kiev'. LIVE ...tg24.sky