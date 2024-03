Enna | il sacerdote Giuseppe Rugolo condannato a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale

(Di martedì 5 marzo 2024) Una condanna a 4e seidi reclusione. Questa la decisione del tribunale dinei confronti di don, ilaccusato diaggravata a danno di minori. La lettura del verdetto è arrivata dopo otto ore di camera di consiglio. A pronunciare la sentenza, il presidente del tribunale Francesco Pitarresi nel corso di una udienza a porte aperte dopo che tutto il processo era stato celebrato a porte chiuse. L’inchiesta era nata dalle denunce di A.M., ragazzo che oggi ha 30e che ha raccontato alla squadra mobile dile violenze subite dal 2009 al 2013. Il giovane era stato a sua volta denunciato per diffamazione dall’imputato. Le violenze, secondo quanto raccontato ...

