Emulatore Switch | Yuzu chiude e paga 2 milioni e mezzo a Nintendo

Tropic Haze , l’azienda a cui dobbiamo l’emulatore Switch Yuzu per Nintendo Switch , ha raggiunto un accordo con Nintendo per risolvere la causa, pagando nello ... (game-experience)

Yuzu è un emulatore open source che permette anche di giocare ai videogiochi per Nintendo Switch . Per Nintendo è stato "principalmente disegnato" a tale ... (dday)

Non è la prima volta e di certo non sarà l’ultima, che porta Nintendo a fare causa, denunciare o comunque muoversi in modo legale nei confronti di chi viola ... (gamerbrain)