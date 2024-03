Emozioni | sentimenti e le sfaccettature dell' amore | l' epoca dell' inflazione linguistica

(Di martedì 5 marzo 2024) Viviamo in un'in cui l'non coinvolge solo la sfera economica, ma anche quella. La ripetizione meccanica di una parola aumenta la sua diffusione ma rischia di svuotarla di contenuto, significato, valore. Oggi la cultura digitale sta diseducando all'uso del linguaggio, inducendo a preferire i gesti alle parole, e il conseguente impoverimento lessicale sta depauperando gli individuia capacità di esprimersi. Non si possono pensare idee, né esprimeree neppure descriverese mancano le parole. Dobbiamo per esempio imparare a distinguere ledai, concetti diversi fra loro, per durata e anche per intensità. L'emozione, affine al verbo “muovere”, è un'agitazione interiore ...

Procare Health: Silenziare l'infezione da HPV può aggravare gli effetti fisiologici dell'impatto emotivo: è significativo e spesso provoca nelle donne sentimenti di paura, preoccupazione, senso di colpa e auto-stigmatizzazione. Riconoscendo l'importanza di affrontare queste Emozioni insieme ai sintomi ...adnkronos

Roma: in Campidoglio l'addio a Paolo Taviani: Gualtieri: "Grazie per tutte le Emozioni". Si è svolto a Roma ... siamo qui anche per esprimere un sentimento comune di affetto e profonda gratitudine per tutto ciò che Paolo ha donato a noi con la ...primapaginanews

“Madre incompiuta”, presentato a Messina il romanzo di Maria Ausilia Boemi: MESSINA – L’importanza del dialogo interpersonale, dell’introspezione, nelle pagine del romanzo di esordio “Madre incompiuta” di Maria Ausilia Boemi presentato a Messina al Salotto Fellini. L’incontro ...tempostretto

Torneo della Memoria: il volley ad Auschwitz per non dimenticare: Una iniziativa per riunire squadre giovanili italiane, polacche e una di profughi ucraini nel posto simbolo dell'orrore nazista ...gazzetta

Quattro minuti per innamorarsi: Non nei canonici quesiti che ogni giorno ci poniamo. Eppure la scienza ci ha provato, più e più volte, a indagare le Emozioni e i sentimenti, a provare a dare una spiegazione razionale a tutto ciò che ...dilei