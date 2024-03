Elena Carnevali incontra i residenti di Boccaleone | “Noi trascurati dall’amministrazione Gori”

(Di martedì 5 marzo 2024) Bergamo. Il tour dei quartieri di, candidata sindaca del centrosinistra alle elezioni amministrative della città di Bergamo, arriva aospitata dal Bar Alibi nel pomeriggio di lunedì. “So di arrivare in un territorio che valorizza l’ascolto, e spero che si apprezzi la mia predisposizione a ascoltare. Ritengo fondamentale comprendere e affrontare le sfide del territorio partendo da una base di ascolto attento. Vi chiedo gentilmente di fornirmi informazioni utili per capire le vostre aspettative e i desideri del quartiere”, apre così l’incontro la candidata.riveste un ruolo cruciale per lo sviluppo futuro della città, con diversi cambiamenti imminenti che influenzeranno il quartiere. Il collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio sarà la ...

Bergamo . “Mai più soli” , welfare e innovazione per la Bergamo del futuro di Elena Carnevali . In una società che invecchia sempre di più, e Bergamo non è ... (bergamonews)

Bergamo. Il volontariato è uno degli elementi fondamentali per la vitalità e la salvaguardia del territorio e della città di Bergamo. A tal proposito, il CSV ... (bergamonews)

Elena Carnevali incontra le associazioni: “Il vero volontariato si fa collaborando a progetti comuni, in spazi condivisi e pieni di opportunità”: Bergamo. Il volontariato è uno degli elementi fondamentali per la vitalità e la salvaguardia del territorio e della città di Bergamo. A tal proposito, il CSV (Centro di Servizio per il Volontariato) d ...bergamonews

Sicurezza tema caldo delle elezioni. Pronto un esposto dei negozianti: Il tema della sicurezza alla stazione ferroviaria e a quella delle Autolinee diventa materia di sfida tra i due candidati sindaci, Andrea Pezzotta per il centrodestra ed Elena Carnevali per la coalizi ...msn

Carnevale, in 20mila per la sfilata dei carri a Vittorio Veneto: VITTORIO VENETO - Cala il sipario sull’edizione 2024 di Carnevali di Marca. A Vittorio Veneto l’ultimo weekend che chiude il carnevale, con il recupero della sfilata rinviata per maltempo, è iniziato ...oggitreviso

Carnevali apre il point, tra «forza tranquilla» e stoccate a Pezzotta: «Io sindaca a tempo pieno»: La candidata del centrosinistra inaugura la sede in Sant'Orsola, rilancia lo slogan di Mitterand poi attacca gli avversari: «Criticano tutto ma non si capisce cosa propongano» ...bergamo.corriere

Inaugurato il point, Elena Carnevali: “Vogliamo una Bergamo europea, non chiusa al provincialismo” fotogallery: Bergamo. Braccia alzate, sorrisi e il racconto della sua città, quella del futuro. Elena Carnevali inaugura il suo point, il quartier generale della campagna elettorale che la vede in corsa per la ...bergamonews