Elea 9003 | si ricordano i 60 anni dalla morte di Olivetti con aperture al pubblico

(Di martedì 5 marzo 2024) Arezzo, 5 marzo 2024 – Qualche giorno fa, il 27 febbraio, e’ una data che in Italia si ricorda per laimprovvisa nel 1960 in un treno diretto a Losanna dell’imprenditore e visionario Adriano. Bibbiena è molto legata a questa figura poiché presso i locali dell’Isis Fermi, è conservato il suo capolavoro assoluto, l’, il primo computer commerciale a transistor prodotto in Italia e uno dei primi nel mondo. Per ricordare la figura di, questo straordinario imprenditore illuminato, l’amministrazione, in accordo con la neonata associazioneETS, ha deciso di promuovere delle giornate di visita straordinaria a questo computer primordiale che ci rammenta che, in Italia, ci sono stati imprenditori che hanno segnato profondamente la storia sociale e ...