Ederson | “Gasperini mi ha spremuto per portarmi al livello successivo” E il mister replica ‘in diretta’…

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 5 marzo 2024) Lisbona (Portogallo). Alla vigilia dell’andata degli ottavi di Europa League 2023/24suona la carica: l’Atalanta torna nella tana dello Sporting (mercoledì 6 marzo, calcio d’inizio 18.45 italiane e 17.45 locali) e vuole ancora fare risultato. Il brasiliano in conferenza stampa ha aperto parlando del momento nerazzurro: “Abbiamo provato un po’ di delusione dopo la partita nello spogliatoio, poi parlando con ilabbiamo ‘cambiato la chiave’ perché ora ci aspetta un altro tipo di partita”. Sporting-Atalanta, le parole diGiocare in Europa: “Sono certamente felice, quando sono arrivato qui sapevo di poter arrivare in Champions o in Europa League. Ora sono un po’ più tranquillo dopo le prime partite, sono felice di poter trovare squadre forti”. Ritrovare lo stesso avversario: “Penso che trovare lo Sporting non sia un ...