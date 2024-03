Ecocentro del Dano I nuovi orari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Importante incremento deglidi apertura al pubblico dell’dela Pistoia. Da ieri la struttura, che si trova in via Toscana 256, sarà accessibile al pubblico dal lunedì al venerdì cono continuato dalle 7.30 alle 18.30 e il sabato dalle 7.30 alle 12.30. Alia Servizi Ambientali, in accordo con il Comune, ha riorganizzato il servizio con l’obiettivo di rispondere alle esigenze della collettività. Sono infatti costantemente in crescita gli accessi all’, lo scorso anno stimati in 50 al giorno per un totale superiore ai 15mila all’anno. Incentivati dal nuovo sistema di raccolta attivo sul territorio comunale, i cittadini hanno conferito circa 5.000 tonnellate di rifiuti nel 2022 e 5.400 tonnellate nel 2023.