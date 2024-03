Ecco perché l’Estonia si unisce all’alleanza sui minerali a guida Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 5 marzo 2024) Con l’ingresso del, avvenuto ieri, sono ora 14 i Paesi che, assieme all’Unione europea, hanno aderito alla Minerals Security Partnership, alleanza multilaterale lanciata eta dagli stessi Stati Uniti nel 2022 con l’obiettivo di diversificare le supply chain per i materiali essenziali per la decarbonizzazione e la digitalizzazione. Il suo membro, attore chiave nella produzione e nella lavorazione delle terre rare, si è unito agli altri partner durante la Prospectors and Developers Association of Canada Convention di Toronto, in Canada. Durante la riunione di Toronto è nato anche il Forum nella Minerals Security Partnership, una piattaforma per “discutere e far avanzare progetti e politiche che garantiscano un approvvigionamento più sicuro e sostenibile dicritici con una valorizzazione locale”, spiegano i governi ...