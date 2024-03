Ecco le italiane più ricche del mondo secondo Forbes

(Di martedì 5 marzo 2024) In un anno salgono da 16 a 19 le miliardarie. Lo stabilisce uno studio del City Index, commissionato dal Corriere della Sera, sull’analisi della classifica annuale dei miliardari di. Lo studio ha identificato i Paesi che hanno un maggior numero di donne. In testa gli Stati Uniti, con ben 97 miliardarie, seguiti dalla Cina con 42. L’Italia è quarta con 19 miliardarie, dietro alla Germania che ne ha 22. Sotto l’India, che ne ha 15, seguono Paesi che ne hanno comunque meno di 10.Leggi anche: Kate Middleton, slitta il ritorno in pubblico: la data del primo evento L’elenco dei Paesi con il maggior numero di donne miliardarie: l’Italia è quartaL’elenco delle donne piùdelLa donna più ricca alè Francoise Bettencourt Meyers, con un patrimonio ...

Svelata la prima World's Best sommelier s' Selection, una lista stilata da alcuni dei migliori sommelier della World’s 50 Best Restaurants che dopo un lungo ... (gamberorosso)

Espresso Martini, il cocktail col caffè nato per una misteriosa modella. O forse no: Trovarlo in una drinklist non è così semplice come pensate, forse perché è una bomba di drink che solo oggi si sta riprendendo la scena. A rivendicarne la paternità è stato il bartender inglese Dick ...today

Compara i migliori Casinò Online Italiani: A seguire la comparazione di alcuni dei principali siti di casinò online disponibili in Italia: ...tuttosport

Adobe: nuovi strumenti di intelligenza artificiale generativa per creare e modificare musiche e audio: Ecco le migliori offerte ora sulle GeForce RTX 4070 (sono scese ... Amazon in Italia MXP6 è uno dei più recenti investimenti di Amazon sul territorio italiano, per la realizzazione di un capannone da ...hwupgrade