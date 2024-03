Ecco cosa stanno facendo di sbagliato molti strumenti digitali per il dolore cronico

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 5 marzo 2024) Il problema del: una crisi sanitaria in crescita Ilè un problema crescente, coinvolgendo circa il 20% degli adulti negli Stati Uniti e in Europa. Si definisce come unche persiste per più di tre mesi, con una probabile crescita dell’incidenza nei prossimi anni a causa dell’invecchiamento della popolazione. La promessa della tecnologia digitale per ilNegli ultimi anni, si è assistito a una crescita esponenziale dibasati sull’apprendimento automatico e sui big data, che promettono di aiutare chi vive con il. Aziende come Cerniera Salute e NeurometrixL'articolo proviene da News Nosh.