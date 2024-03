Ecco Armellini e Ponti | | 90 km sotto la pioggia mai fatta tanta fatica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) Partecipare è un conto, arrivare nella classifica che conta è tutta un’altra cosa. La Vasaloppet è il sogno di ogni fondista, ben 60.000 quest’anno a festeggiare i 100 anni della gara svedese nelle varie attività agonistiche e 15.800 partenti alla 90 km di ieri. I mitici 90 km in classico, stavoltauna leggerae condizioni della neve non certo ottime, sono stati vinti dal norvegese Torleif Syrstad. Condizioni epiche per la ’’madre di tutte le granfondo’’ con situazioni meteo di altri tempi., temperatura +2°, nebbia e neve in condizioni pessime. Miglior italiano, e migliore non scandinavo, l’altoatesino del Team Robinson Trentino Dietmar Nöckler, ma poi il secondo italiano (e non specialista delle lunghe distanze) è il poliziotto valtellinese Mattia, buon 53°. "E’ stata la gara più ...