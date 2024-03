Eccellenza Mobili | Chiesanuova | ottima partenza»

(Di martedì 5 marzo 2024) Sarebbe servita una pagina intera del giornale ieri per raccontare in modo adeguato-Montegiorgio. Colpa e merito soprattutto del gran primo tempo da parte della squadra diche ha approcciato l’incontro con una intensità stile "gara senza domani" ed ha sbranato i malcapitati fermani riuscendo ad essere sempre pericolosa nelle folate offensive. Montefano è stata subito cancellata per un ritorno al terzo posto che prolunga l’esaltante stagione. Senza Defendi e Mongiello l’attacco più prolifico dell’poteva perdere qualità, invece Sbarbati e Pasqui esterni hanno funzionato ad hoc e in mezzo il 2003 Trabelsi è stato una costante spina nel fianco con la sua velocità. Con Tanoni frangiflutti e approfittando di un atteggiamento ultra passivo del Montegiorgio, ilè stato capace di ...

Sbarbati stronca la sua ex squadra, oggi il Montegiorgio sarebbe in Promozione: Eccellenza - Doppietta e 3-1 del Chiesanuova al Sandro Ultimi. Espulso Albanesi, fermani in caduta libera di Matteo Meschini Il Sandro Ultimi di Chiesanuova si riconferma fortino per gli uomini di mis ...youtvrs

La Tre Erre, l’Eccellenza dell’arredamento made in Italy: Aspiriamo a essere un punto di riferimento per persone che cercano non solo Mobili, ma un’elevata esperienza di acquisto. Vogliamo crescere, innovare e continuare ad arredare le case con l’Eccellenza ...quifinanza

Eccellenza, le ultime dai campi: La ventitreesima giornata dell’Eccellenza, in onda domenica ... dall’altra l’esperto Mobili, che riflette se rilanciare dal primo minuto Sbarbati, relegato in panchina nelle ultime settimane. L’altro ...youtvrs

Il CALCIO SU TVRS. A marzo in diretta la sfida Chiesanuova. Montegranaro: C’è la partita del Chiesanuova di Roberto Mobili (foto) contro il Montegranaro tra quelle programmate in diretta su Tvrs, canale 13, nel mese di marzo. Vediamo le proposte per il prossimo mese per ...ilrestodelcarlino

Eccellenza. Iommi carica il Chiesanuova:: "Qui possiamo sognare i playoff»: Da neo 40enne aveva segnato la prima rete del Chiesanuova in Eccellenza, a 41 anni e mezzo domenica ha fatto ... perché la squadra di Mobili, seppur rivelazione del torneo, non vinceva da 5 turni.ilrestodelcarlino