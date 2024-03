Eboli, tragedia familiare: figlio uccide il padre: StampaSembra avesse problemi psichici il giovane uomo che stasera ha ucciso il padre sgozzandolo. Scenario di questa tragedia familiare, la casa in cui vivevano ad Eboli. Sul posto i Carabinieri della ...salernonotizie

Cade dallo scooter mentre è in compagnia di un amico. Minorenne in Rianimazione ad Eboli: E’ in Rianimazione dell’ospedale di Eboli un 14enne che è caduto dallo scooter mentre era in compagnia di un amico. Il giovanissimo domenica scorsa si trovava in sella al motociclo, guidato dall’amico ...ondanews

Eboli, uomo ucciso con una coltellata alla gola dopo una lite con il figlio: Un uomo di 76 anni è stato ucciso ad Eboli, nel Salernitano: fatale una coltellata alla gola, un unico fendente che non gli avrebbe lasciato scampo. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Eboli, ...fanpage