“E adesso non provare a negare” Grande Fratello | Signorini tira fuori le prove | finisce malissimo per Perla

(Di martedì 5 marzo 2024), il primo blocco della nuova puntata delè stato dedicato tutto a lei. E che puntata! Molti spettatori come sempre ci speravano che Alfonsossele clip in cui l’ex Temptation Island parlava evidentemente in codice e questa volta è successo. Nella serata di lunedì 4 marzo 2024 il conduttore ha mostrato quei video della notte di, Greta e Sergio a tutti, concorrenti e pubblico. Le espressioni contrite dei tre già dicevano tutto, ma è stato dopo la messa in onda che è venuto “il bello”. Perchéè stata beccata a usare un linguaggio in codice per capire se Alessio Falsone fosse interessato a lei o ad Anita Olivieri. Tradita dalla “metafora della scarpa vecchia” che, ha poi commentato ...