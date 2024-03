Dune | Parte 2 | Tim Blake Nelson | Il mio personaggio tagliato dal film | sono affranto

(Di martedì 5 marzo 2024) Nel2 diretto da Denis Villeneuve avrebbe dovuto apparire anche Tim, ma il suoè statodal. Timha svelato di aver recitato in2, tuttavia il suoè statodal montaggio finale. L'attore, intervistato da MovieWeb, ha svelato quanto accaduto, sostenendo tuttavia Denis Villeneuve e lodando il lavoro compiuto. Il racconto dell'attore Parlando diDue, Timha spiegato: "Non penso di avere la libertà di dire di che scena si trattava. Lascerò che sia Denis a farlo se ne ...

Per interpretare il letale Feyd-Rautha, Butler si è allenato con un Navy SEAL e ha preso spunto da pantere e serpenti. Ma c'entra anche Mick Jagger… (vanityfair)

Dune 2, un successo globale e italiano: Nonostante le previsioni iniziali dello studio produttore del film - Legendary Pictures, Villeneuve Films e Warner Bros - che quotava questa seconda ed attesissima Parte di Dune a poco più di 65 ...informazione

"Dune - Parte 2", un esordio da kolossal che salva il week-end: Gli esercenti cinematografici sono andati, nell'ultimo fine settimana, ad accendere un cero di ringraziamento per Dune - Parte 2 (voto 6,5). Film dalla fotografia eccellente, ma che difetta, e non ...ilgiornale

Dune: Parte 2, Tim Blake Nelson rivela che il suo personaggio è stato tagliato dal film di Denis Villeneuve: Nel film Dune: Parte 2 diretto da Denis Villeneuve avrebbe dovuto apparire anche Tim Blake Nelson, ma il suo personaggio è stato tagliato dal film.movieplayer

Dune 2: fan va al cinema cavalcando un verme della sabbia: Denis Villeneuve è ora al cinema con Dune: Parte seconda, secondo capitolo della saha fantascientifica basata sul romanzo di Frank Herbert ( qui la nostra recensione). Il film sta ottennedo enorme suc ...lascimmiapensa

Ecco come Austin Butler ha costruito il suo affascinante psicopatico in Dune: Parte 2: Per interpretare il letale Feyd-Rautha, Butler si è allenato con un Navy SEAL e ha preso spunto da pantere e serpenti. Ma c'entra anche Mick ...vanityfair