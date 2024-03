Dune | Awakening | nuovo trailer per presentare il gameplay e parlare della trasposizione

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 5 marzo 2024) Ildiè stato pubblicato da Funcom. Il MMORPG a base survival in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series XS e PC si mostra dopo diversi mesi di silenzio. Il video mostra sequenze di, per farsi un’idea di ciò che il videogioco ha in serbo per i fan dei film, e non solo. Tra le attività messe in evidenza ci sono la ricerca e la raccolta di materiali e l’esplorazione di ampi deserti. Un secondo video, pubblicato insieme al, ospita il creative director di Funcom Joel Bylos e l’esperto di cinema Greig Fraser. I due parlano di come è avvenuto il processo didei due film in un videogioco. Nei mesi scorsi avevamo scoperto cheporterà avanti quanto sperimentato da ...