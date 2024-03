Due anni senza Antonio Martino | un liberale fuori dal coro

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 5 marzo 2024) Sono trascorsi duedalla scomparsa prematura di. Ho un ricordo molto nitido di quel 5 marzo 2022. Quando appresi la notizia della sua morte, fui pervaso da una profonda tristezza. Non riuscivo a crederci. Se ne andava all’improvviso un uomo straordinario, un intellettuale eterodosso e ostinatamentedal, un freedom fighter che ha saputo appassionare intere generazioni al verbo della libertà. Fatta eccezione per un paio di giornali, nessuna testata rese un omaggio dignitoso all’economista messinese. Basta dare un’occhiata ai pezzi in memoria disui principali quotidiani per farsi un’idea: qualche colonnina a margine, frasi di circostanza scritteimpegno né un filo d’emozione, richiami generici (e ...