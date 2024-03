Droga e snack alla marijuana dalla Spagna | sequestro a Potenza

(Di martedì 5 marzo 2024) Hashish,e bevandefino a. Un’operazione della guardia di Finanza ha portato all’arresto in flagranza di reato di un giovane di 21 anni che stava ritirando cinque pacchi arrivati dallo stato iberico. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati complessivamente circa 14 chili di sostanze stupefacenti.

