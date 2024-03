“Dovresti solo ringraziare” Grande Fratello | Signorini smonta Anita | tira fuori il filmato-prova

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 5 marzo 2024) “Hai ritrovato la memoria?”.sbugiardain diretta e succede di tutto. Attimi di tensione durante la puntata del 4 marzo 2024. Una delle più bersagliate è senza dubbioOlivieri che è stata presa sott’occhio dal padrone di casa che non smette di farle notare i suoi errori. Probabilmente le gaffe della giovane sono in buona fede, ma tra Alfonso e Beatrice Luzzi,durante la diretta è stata in seria difficoltà. >> “Ragazzi, io me ne vado”., il concorrente abbandona. La decisione in diretta Dopo un duro confronto con la collega in casa,aveva sbottato e pianto durante la pubblicità dicendo: “Non ci riesco, mi ha detto di tutto e ha messo in mezzo Edo. Lei usa ...