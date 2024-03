Dove è stata trovata la Ferrari di Berger rubata a Imola nel ’95?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 5 marzo 2024) Ladinel 1995 adurante il Gran Premio di San Marino, èfinalmente riin Inghilterra dopo circa trent’anni. La notizia del recupero è arrivata da Scotland Yard, sede del Metropolitan Police Service in Inghilterra, mettendo così fine a una vicenda che all’epoca fece scalpore. È emerso che la Testarossa, dopo esseretrafugata, erainviata in Giappone e successivamente riportata in Inghilterra alla fine del 2023. Attualmente, la valutazione della supercar supera i 400mila euro. La Testarossa 512M, con la sua caratteristica livrea rossa, fu sottratta da ignoti ladri mentre il pilota austriaco pilota austriaco Gerhardalloggiava in un hotel durante l’evento automobilistico. ...