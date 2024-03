Dove ammirare questa strepitosa cascata a meno di 2 ore da Roma | posto spettacolare e dal sentiero semplice

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 marzo 2024) Le cascate non sono soltanto all’estero: si possonoanche in provincia di Frosinone. Le Gole del Lacerno: cosa bisogna sapere. Le suggestive cascate in provincia di Frosinone (Screenshot Google-IlCorrieredellacittà.com)Le Gole del Lacerno sono uno dei panorami suggestivi che il Lazio offre all’interno del suo variegato e mutevole territorio. Tanti sono gli aspetti da tenere in considerazione. A partire dalla situazione regionale: la composizione del suolo e delle acque resta molto particolare. Ecco perchè ci sono sempre spunti diversi e varie superfici con cui fare i conti. Il Lazio è una fonte inesauribile di scoperte e possibilità. Allora non resta altro che confrontarsi con questo: la voglia di rimettersi in gioco o in cammino. In provincia di Frosinone, vicino in linea d’aria con i residenti di Cassino e non solo, è possibile trovare uno dei posti più ...