Dossieraggio | Nordio | “È un fatto estremamente grave”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 5 marzo 2024) “Probabilmente essendoci un’inchiesta in corso sarebbe improprio che mi esprimessi adesso. Certamente è unche si innesta in una situazione che si è sedimentata da anni”. È quanto ha detto il ministro della giustizia, Carlo, in un incontro con i giornalisti dopo il Consiglio di giustizia a Bruxelles, rispetto alla vicenda del cosiddetto “”. Il ministro della Giustizia Carloè intervenuto oggi sulla vicenda del cosiddetto “” Insomma – ha detto il guardasigilli – “è un, che si innesta in una situazione ormai sedimentata da anni: il diritto alla privacy, garantito dall’articolo 15 della nostra Costituzione, che considera inviolabili le ...