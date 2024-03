Dossieraggio | la Procura di Roma indaga su presunte accuse mosse a Gravina Lotito chiede di essere ascoltato

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 5 marzo 2024) Ladiha aperto un fascicolo sucontro Gabriele, presidente della Figc, collegate all’inchiesta suldei pm di Perugia. Si ipotizza l’affidamento di un appalto in cambio del pagamento di opzioni di acquisto su libri antichi. L’acquisto non sarebbe mai avvenuto ma l’aspirante acquirente avrebbe rinnovato le opzioni spendendo la cifra che poiavrebbe usato per comprare un appartamento a Milano. (Ansa Foto) – notizie.comI magistrati hanno aperto un fascicolo suraccolte nei confronti del presidente della Fgic, al momento senzati e ipotesi di reato. L’indagine è in corso da un po’, ma è venuta fuori adesso perché rientra nell’inchiesta sul presunto ...