Dossieraggio | Gabriele Gravina nel mirino | indagine sui diritti TV

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 5 marzo 2024) Il casosta trovando sempre più spazio sui giornali italiani, comprensibilmente. Il novero dei nomi coinvolti in questa vicenda è sempre più ampio. Indagati gli otto giornalisti che hanno avuto accesso a dati sensibili e privati di personalità politiche, sportive e del mondo della finanza. Tutto ciò sta però spingendo la Procura di Roma ad aprire filoni diaggiuntivi. Il tutto in merito alle indagini dei pm di Perugia. Faro gettato anche sulla figura di, attuale presidente della FIGC. Il numero uno federale potrebbe essere coinvolto in relazione alla questionetv della Lega Pro. Per il momento si può parlare di una necessaria analisi ulteriore, considerando come non ci siano indagati ufficiali e neanche ipotesi di reato. È bene sottolineare come per il ...