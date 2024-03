Dossieraggio | Gabriele Gravina indagato per una tangente da 250 mila euro usata per acquistare una casa | Lotito la talpa

(Di martedì 5 marzo 2024) Anche il presidente della Figcè finito nel tritacarne degli indagati, il reato contestato dalla Procura di Roma, sarebbe unada 250che il numero 1 del calcio italiano avrebbe prima intascata, e poi. L’indagine parte dall’affidamento di un appalto in cambio

Il presidente della Figc Gabriele Farina è indagato a Roma per una presunta tangente da 250 mila euro. l’indagine parte dall’affidamento di un appalto in ... (open.online)

Il caso Dossieraggio sta trovando sempre più spazio sui giornali italiani, comprensibilmente. Il novero dei nomi coinvolti in questa vicenda è sempre più ... (quifinanza)

Inchiesta Perugia, Lotito chiederà di essere sentito da pm Roma: Il presidente della Lazio Claudio Lotito chiederà di essere sentito dai pm romani nell’ambito dell’inchiesta su presunte attività illecite del presidente della Figc Gabriele Gravina, nata dopo la tras ...adnkronos

Inchiesta Perugia: Lotito chiede di essere sentito da pm Roma: "Lotito chiederà di essere sentito per la questione della Salernitana Calcio che ancora oggi è una ferita aperta per il presidente e ha comportato molti danni anche in sede civile", aggiunge Lotito ch ...msn

Il Dossieraggio Laudati-Striano, il caso Gravina, il giudizio prima dei giudici: Il commento del Direttore sul caso giudiziario che riguarda il presidente della Figc e sui precedenti paradossi tra giustizia sportiva e ordinaria ...tuttosport