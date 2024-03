Dossieraggio | ecco perché è necessaria una doppia indagine

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Le teorie cospiratorie non mi appassionano, di solito sono armi di distrazione di massa e non a caso sono un ingrediente del cinema, ma è chiaro che nella storia dello spionaggio dei politici è in corso un plateale tentativo di depistare... il depistaggio delle istituzioni. Far passare la frenetica attività di un sottufficiale della Guardia di Finanza - in servizio presso la Procura nazionale antimafia - per un caso che riguarda la libertà di stampa è un inganno. Un militare delle Fiamme Gialle che diventa il Google personale di un paio di cronisti del Domani e lo fa nella maniera che abbiamo descritto in questi giorni - migliaia di accessi alle banche dati riservate, con richieste on demand inoltrate perfino via email, azioni illegali, dichiarazioni false, suggerimenti di inchieste ad personam non è la semplice «fonte» di un giornale (una «fonte», anche quella ...