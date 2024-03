Doppiaggio con intelligenza artificiale | l’attore di Arthur Morgan lo ritiene ormai inevitabile

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 5 marzo 2024) L’nelè qualcosa di, ora ne è convinto anche il doppiatore diin Red Dead Redemption 2. Roger Clark, comunque, non è per niente contento di questa evoluzione tecnologica. Parlando in una nuova intervista con IGN,è tornato ad affrontare un argomento molto spinoso. Esplosa nel 2023, l’applicata anche aldei videogiochi è una questione controversa. Per dirla con Roger Clark, però, è evidente che questa innovazione è destinata a rimanere. Il mio problema è quando l’IA viene usata per copiare quel che è già stato fatto prima. Se non puoi assumere Troy Baker e puoi usare un programma di...