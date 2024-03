Dopo l’inchiesta di Perugia Cassese propone di abolire la Procura nazionale Antimafia | “Mi chiedo se serva ancora”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Che cosa insegna l’indagine disui presunti accessi abusivi alle banche dati? “Secondo me che bisogna rimettere mano alla legislazione, accertare se questa struttura deverimanere in vita o se invece non bastino gli strumenti ordinari, perché l’è sostanzialmente uno strumento straordinario“. La riflessione appartiene a Sabino, già giudice della Corte Costituzionale, ministro della Funzione pubblica con Carlo Azeglio Ciampi e oggi noto opinionista interpellato continuamente da giornali e tv per intervenire sui temi più disparati. Intervistato da Tagadà su La7 a proposito delsul finanziere Pasquale Striano e sul pm Antonio Laudati, il giurista si è interrogato sull’utilità della...