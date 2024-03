Dopo Forza Italia pure i renziani contro De Raho | “L’Antimafia lo senta” Lotito chiede di parlare coi pm sulla vendita della Salernitana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Tutti all’assalto di Federico Cafiero de. L’audizione davanti alla commissione Antimafia di Giovanni Melillo e Raffaele Cantone è diventata il pretesto per attaccare il deputato del Movimento 5 stelle.che ieriaveva chiesto di escludere dedalle audizioni del procuratore nazionale Antimafia e dal capo dell’ufficio inquirente di Perugia, oravivache il deputato svesta i panni di vicepresidentecommissione di Palazzo San Macuto per vestire quelli di audito. “Depositerò una richiesta di audizione del vicepresidentecommissione parlamentare Antimafia Cafiero de, ex procuratore nazionale antimafia, in merito all’inchiesta di Perugia sui presunti dossieraggi. So ...