Dopo Di Bello e Marchetti | Rocchi ferma anche Ayroldi Ne resterà uno solo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 5 marzo 2024)Lazio-Milan e Torino-Fiorentina, ecco Inter-Genoa a chiudere l’ennesimo weekend nero degli arbitri. E quindiaver “to” Di, il designatoremette in panchina: il rigore concesso all’Inter infatti è l’ennesima svista di una lunghissima serie. Ormai la confusione è totale, il sistema è in panne.Riguardo al rigore concesso all’Inter e poi segnato da Sz, Sky Sport scrive: “Vista la dinamica dell’episodio, ci sarebbe stato da discutere della punibilità perfino se Frendrup non avesse toccato il pallone figuriamoci con la deviazione (peraltro se l’arbitro avesse voluto punire l’irruenza della ...