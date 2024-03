Donna uccisa dal marito, l’uomo spinto da gelosia ha agito lucidamente. Al vaglio i messaggi: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Balzerani, addio alla primula rossa Br. L’unica Donna in via Fani, non si è pentita: L’ex terrorista bloccò il traffico per agevolare il sequestro di Moro. I parenti delle vittime: «Ora deve rispondere a Dio, a noi non lo ha fatto» ...ilsecoloxix

Marianna uccisa da un tumore, aveva 47 anni: lascia marito e due figli. Un intero paese in lutto: Addio a Marianna Biban deceduta, sabato 2 marzo, a 47 anni. Grande cordoglio nella comunità di Musile di Piave per la Donna uccisa da un tumore. Marianna, che lavorava al supermercato Alì, lascia il ...leggo

Donna travolta e uccisa sotto casa: era andata a buttare la spazzatura: Genova si conferma fra le città più pericolose d’Italia: la Donna è l’ennesima persona investita sulle strisce pedonali, sotto accusa i pochi controlli della polizia locale e l’illuminazione ...primocanale

Torna il marzo Donna, dalla lotta alla violenza all’albero per Jina: Un mese, oltre 100 eventi dedicati al femminile presentati nel Municipio di Mestre. Spettacolo antiviolenza nelle scuole ...nuovavenezia.gelocal