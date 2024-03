Donna aggredita a Bolzano | il genero arrestato in Germania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) "La polizia di Monaco di Baviera e di Passau ha tratto in arresto una persona sospettata di essere l'autore" del tentato omicidio di Waltraud Kranebitter Auer, la fisioterapista bolzanina trovata nel garage di casa con la gola tagliata poco più di tre settimane fa. Come apprende l'ANSA, si tratta deldella vittima, un cittadino nigeriano di 35 anni residente in Baviera, sospettato dal primo momento dopo la fine del rapporto con la figlia.