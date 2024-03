Donna aggredita a Bolzano Arrestato il genero | era stato lasciato dalla figlia

(Di martedì 5 marzo 2024) Waltraud Kranebitter Auer era stata trovata con la gola tagliata 3 settimane fa. In Germania oggi èper tentato omicidio l’ex compagno della

Aggressione la scorsa notte a Roma , donna sorpresa al Pigneto da un malvivente che l’ha buttata a terra nel tentativo di violentarla. Soltanto per puro caso è ... (ilcorrieredellacitta)

"La polizia di Monaco di Baviera e di Passau ha tratto in arresto una persona sospettata di essere l'autore" del tentato omicidio di Waltraud Kranebitter Auer, ... (quotidiano)

Waltraud Kranebitter Auer era stata trovata con la gola tagliata 3 settimane fa. In Germania oggi è stato Arre stato per tentato omicidio l’ex compagno della ... (repubblica)

Nega l’elemosina a un clochard in centro: anziana aggredita con una stampella, finisce all’ospedale: Milano, la Donna stava rientrando a casa quando è stata avvicinata dall’uomo che le ha chiesto soldi con insistenza: il suo rifiuto ha scatenato la rabbia del senzatetto ...ilgiorno

Due rottweiler in fuga da una villa a Terni: Donna scappa e si salva, sbranato un gatto. Bloccati dai carabinieri: La Donna è ancora molto spaventata. Si è trovata davanti i due cani scappati dal giardino di una villa privata e ha temuto il peggio. Per fortuna non l’hanno aggredita ma la paura è stata tanta. A ...ilmessaggero

Bolzano, Donna accoltellata alla gola in un garage: arrestato l’ex compagno della figlia: Il tentato omicidio a Bolzano di Waltraud Kranebitter Auer ha preso un risvolto inquietante: arrestato l'ex compagno della figlia.lettera43