Donatella Di Cesare elogia Barbara Balzerani | il tweet della professoressa della Sapienza per l' ex brigatista

Roma, 5 marzo 2024 – È polemica per un messaggio, poi rimosso dai canali social, dedicato all’ex brigatista Barbara Balzerani pubblicato da Donatella Di ... (quotidiano)

«La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malincuore un addio alla compagna Luna». È il testo di un tweet cha ... (open.online)

“La tua rivoluzione è stata anche la mia, le vie diverse non cancellano le idee, con malinconia un addio alla compagna Luna”. Questo il pensiero condiviso sui ... (thesocialpost)

Donatella Di Cesare elogia Barbara Balzerani: il post della professoressa della Sapienza per l'ex brigatista: La prof della Sapienza Donatella Di Cesare ha scritto sui social un commosso messaggio d’addio in ricordo di Barbara Balzerani, defunta ex brigatista. Il post, subito cancellato, ha scatenato proteste ...notizie.virgilio

Shock alla Sapienza, docente elogia la brigatista Balzerani: “la tua rivoluzione è stata anche la mia”: Il caso shock alla Sapienza Tra coloro che appoggiano la causa brigatista, e l’operato di Barbara Balzerani, compare una donna di cultura, la professoressa Donatella Di Cesare che ha una cattedra ...strettoweb

Professoressa della Sapienza elogia l'ex brigatista Balzerani: E' bufera sul post pubblicato e subito cancellato da Donatella Di Cesare, docente di Filosofia alla Sapienza di Roma, che ha dedicato queste parole a Barbara Balzerani, la brigatista rossa morta a ...tgcom24.mediaset