Don Massimiliano | Grazie Pontedera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Un saluto dolceamaro quello cheha riservato a donGaribaldi, il giovane parroco arrivato nella città della Vespa ad ottobre del 2017 e che adesso proseguirà il suo servizio nella parrocchia di Riglione Oratoio. Donci aveva messo pochissimo ad entrare nel cuore dei pontederesi, per la sua giovane età e per quel suo modo sincero e diretto di parlare ai giovani. Ieri mattina, nella sala consigliare del Comune, il sindaco gli ha consegnato una targa di ringraziamento. "Come quando recentemente abbiamo salutato padre Mosè, è una grande emozione fare lo stesso con don– ha detto il vicesindaco Alessandro Puccinelli – il momento che più ci ha segnato in questi è stata la pandemia. In quei giorni confrontavamo spesso per capire cosa fare e come farlo. Ci sentiamo fratelli in ...