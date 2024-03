Dodicenne trovata morta in casa | si era fatta male giocando a football americano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 5 marzo 2024) AGI - Tragedia per una famiglia residente nella frazione di Prata di Pordenone, dove una ragazzina di 12 anni, di nazionalità americana, figlia di un militare in forza alla base Usa di Aviano (Pn), ènella sua abitazione. A trovarla, senza respiro, il padre e la compagna che erano andati a svegliarla per accompagnarla a scuola. Vano l'intervento sul posto del personale medico e infermieristico del 118. Domenica scorsa la ragazzina si eravisitare al pronto soccorso per un dolore al ginocchio, seguito ad un'attività sportiva, il, praticata il venerdì precedente all'interno della base americana. Nulla che potesse far presagire un problema di tipo diverso e soprattutto un epilogo del genere. Di quanto accaduto è stato dato avviso alla procura della Repubblica presso il tribunale che ha ...