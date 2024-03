Doc Nelle Tue Mani chiude e incontra Don Matteo | FOTO e anticipazioni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 5 marzo 2024) DocTuei battenti: gli ultimi due episodi, intitolati 'Quello che si deve fare' e 'Liberi', andranno in onda giovedì 7 marzo 2024 in prima serata su Rai1. Lesono davvero scoppiettanti e promettono un finale di stagione non numerosi colpi di scena. Nel corso della puntata il pubblico assisterà anche a uno scambio tra la terza stagione di DocTuee Don, un evento imperdibile per gli appassionati di entrambe le fiction. La chiusura della stagione di Doc sarà arricchita da questa speciale incursione a Spoleto, dove il protagonista Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, si troverà a interagire con i personaggi della serie Don. L'annuncio di questo crossover è stato fatto in anteprima sui ...