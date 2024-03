(Di martedì 5 marzo 2024) ROMA – In una nota, la Cna esprime soddisfazione per l’inserimento nel Dl, tra le altre misure, di undiin materia di attività artigiane che non necessitano di titoli abilitativi all’avvio. «E’ senz’altroil metodo collaborativo con Cna e le altre associazioni di categoria adottato dal ministro della Pubblica amministrazione, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Intesa Sanpaolo azzera le commissioni sui pagamenti tramite Pos fino a 15 euro Veicoli commerciali, Cna Fita: “Il Comune di Milano ritiri il provvedimento sui sistemi di rilevamento” Bonus edilizi, Cna: “La mancata proroga apre la strada a contenziosi su 6 miliardi di lavori” Spiagge, Cna Balneari: “Soddisfatti dalla risposta ...

Transizione 5.0 un potente stimolo agli investimenti delle imprese: TORINO – CNA: “Transizione 5.0 un potente stimolo agli investimenti delle imprese. Provvedimento accoglie le nostre proposte per l’autoproduzione di energia e l’innovazione tecnologica” CNA esprime un ...lagendanews

Cna, 'apprezzabile pacchetto di semplificazioni nel Dl Pnrr': Cna esprime soddisfazione per l'inserimento nel Dl Pnrr, tra le altre misure, di un pacchetto di semplificazioni in materia di attività artigiane che non necessitano di titoli abilitativi all'avvio.ansa

Dl Pnrr, Cna: “Apprezzabile il pacchetto di semplificazioni. Ma è il primo passo”: ROMA – In una nota, la Cna esprime soddisfazione per l’inserimento nel Dl Pnrr, tra le altre misure, di un pacchetto di semplificazioni in materia di attività artigiane che non necessitano di titoli a ...webmagazine24