(Di martedì 5 marzo 2024) ROMA – In una nota, la Cna esprime soddisfazione per l’inserimento nel Dl, tra le altre misure, di undiin materia di attività artigiane che non necessitano di titoli abilitativi all’avvio. «E’ senz’altroil metodo collaborativo con Cna e le altre associazioni di categoria adottato dal ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che conferma l’impegno preso alla recente presentazione del nostro Rapporto burocrazia», si legge nel comunicato della Confederazione degli Artigiani. «Si tratta di unrispetto a un’opera complessa e lunga», aggiunge la Cna. Le attività libere contenute nella prima tabella allegata al provvedimento, se dimostrano la vitalità del settore artigiano, sono comunque contenute in un perimetro ...

ROMA – In una nota, la Cna esprime soddisfazione per l’inserimento nel Dl Pnrr , tra le altre misure, di un pacchetto di semplificazioni in materia di attività ... (webmagazine24)

Transizione 5.0 un potente stimolo agli investimenti delle imprese: TORINO – CNA: “Transizione 5.0 un potente stimolo agli investimenti delle imprese. Provvedimento accoglie le nostre proposte per l’autoproduzione di energia e l’innovazione tecnologica” CNA esprime un ...lagendanews

Cna, 'apprezzabile pacchetto di semplificazioni nel Dl Pnrr': Cna esprime soddisfazione per l'inserimento nel Dl Pnrr, tra le altre misure, di un pacchetto di semplificazioni in materia di attività artigiane che non necessitano di titoli abilitativi all'avvio.ansa

Dl Pnrr, Cna: “Apprezzabile il pacchetto di semplificazioni. Ma è il primo passo”: ROMA – In una nota, la Cna esprime soddisfazione per l’inserimento nel Dl Pnrr, tra le altre misure, di un pacchetto di semplificazioni in materia di attività artigiane che non necessitano di titoli a ...webmagazine24